На Западе высказались об установившем рекорд по использованию российского газа Евросоюзе

Журналист Макдональд: ЕС побил рекорд по использованию газа из РФ в 2025 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Европейский союз (ЕС) побил рекорд по использованию российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом высказался журналист Брайан Макдональд на странице в соцсети X.

«ЕС: "Мы становимся свободны от российского газа!" Также ЕС: устанавливает рекорд по импорту СПГ в 2025 году», — написал западный журналист. К публикации Макдональд приложил график, иллюстрирующий, что в 2025 году Россия поставила в Европу рекордный объем газа за восемь лет.

Он добавил, что, несмотря на подрывы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», газ продолжают доставлять в европейские страны.

В марте стало известно, что Европа закупила у России рекордный объем газа. Сообщалось, что поставки топлива увеличились на 19 процентов и составили 11,9 миллиона тонн. Издание Politico уточнило, что Европа не отказывается от российского газа, так как сначала планирует договориться о поставках топлива с США.

    Все новости