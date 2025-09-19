Силовые структуры
09:47, 19 сентября 2025Силовые структуры

Надругавшийся над маленьким ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве предстанет перед судом иностранец, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка 2021 года рождения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 августа мигрант находился на территории автомобильной заправочной станции. Он воспользовался тем, что родители ребенка зашли в помещение, и надругался над оставшимся в машине ребенком.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист развратил российскую школьницу прямо во время выполнения заказа.

