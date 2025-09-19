Кадыров объяснил наказание родственников обвиняемых в терроризме чеченцев

Глава Чечни Кадыров: Наказывать родственников преступников — чеченский обычай

Наказывать родственников преступников — чеченский обычай. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о выдворении из региона родных чеченцев, обвиняемых в терроризме и нападении на пост ДПС, Кадыров заявил, что в чеченских семьях принято контролировать детей.

«Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей (...) Мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают», — объяснил он распространение наказания на семьи преступников.

Как сообщалось ранее, Кадыров поручил силовикам не только выдворить из Чечни отцов и братьев напавшего на полицейских и связанных с нападением жителей региона, но и изъять их имущество.