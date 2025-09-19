Названа частота обновления списка доступных при отключении мобильного интернета сервисов

Шадаев: Список сервисов, доступных без интернета, будет обновляться еженедельно

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал частоту, с которой будет обновляться список сервисов, доступных при отключении мобильного интернета. Его слова приводит ТАСС.

Министр заявил, что перечень будет актуализироваться еженедельно. По его словам, в него будут входить интернет-ресурсы, которые пользуются в России наибольшей популярностью.

Уточняется, что в последнюю версию этого списка вошли портал «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAX, сервисы компании «Яндекс», маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Авито», Rutube, сайты администрации президента и правительства России, а также платформа дистанционного электронного голосования.

Кроме того, без мобильного интернета будут работать личные кабинеты операторов связи.

5 сентября Минцифры опубликовало список сервисов, которые будут доступны россиянам при отключениях мобильного интернета. В ведомстве подчеркнули, что подобная мера позволит минимизировать неудобства граждан.

Мобильный интернет в России начали ограничивать перед Днем Победы. Сообщалось, что к этой мере прибегали из-за угроз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сбои наблюдались в ряде регионов страны. Из-за этого россияне столкнулись с проблемами в работе доставок еды и приложений такси, а также не могли расплатиться в магазине безналичным способом.