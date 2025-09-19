Названа версия появления куклы вуду в теле из российского морга

Криминалист Игнатов: Кукла вуду в теле из морга Владивостока могла навести порчу

Сотрудники морга Владивостока могли проводить обряд по наведению порчи на заказ, для чего они оставили в теле куклу вуду. Такую версию высказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, верящие в колдовство люди считают, что человек, фотографии которого лежат рядом с покойным, тоже вскоре начнет чахнуть и умрет. Некоторые «колдуны» и «ведьмы» зарабатывают на подобных обрядах, обещая «проклятие на смерть».

Игнатов рассказал, что есть люди, поклоняющиеся темным силам, на кладбищах встречаются фигурки, свечи и другие эзотерические символы.

Еще одна гипотеза связана с возможной местью работника морга, который узнал в усопшем врага и в одурманенном состоянии зашил в него куклу вуду. Следователи должны проверить персонал морга на связь с этим покойником.

Ранее сообщалось, что патологоанатомов из Владивостока будут судить за надругательство над телом. Неизвестный принес уже бывшим сотрудникам городского бюро судмедэкспертизы мешок с тремя восковыми фигурами с наклеенными на них фотографиями. В снимки были воткнуты иглы, руки и ноги фигур были обвязаны шнурками и тремя пластинами с иероглифами. Владелец мешочка попросил патологоанатомов спрятать сверток внутрь тела, и те согласились, вскрыли грудною клетку умершего и положили туда сверток.

Тайна раскрылась при бальзамировании.