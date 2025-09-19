Мир
16:49, 19 сентября 2025

Небензя рассказал о дурной славе Бербок

Небензя: Бербок успела прославиться своими неуклюжими заявлениями
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Новая глава Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок успела прославиться своими «неуклюжими и оскорбительными» заявлениями, когда занимала должность министра иностранных дел Германии. Такое мнение выразил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

«Бербок уже прославилась, оставила след в истории своими неуклюжими заявлениями в качестве главы МИД ФРГ, воинственными, циничными, подчас оскорбительными. В частности, фраза про "разворот на 360 градусов" (...). У меня нет личного отношения к ней, потому что мы не знакомы лично. Так или иначе, мне придется это сделать. Хочу я этого или нет — это уже другой вопрос», — отметил дипломат.

Небензя также поделился историей, когда неназванный представитель Европейского союза (ЕС) рассказал ему, как Бербок пришла на встречу со своими европейскими коллегами. В ходе беседы ей задали вопрос о том, какие у нее приоритеты в ООН. В ответ она заявила, что ее приоритетом является то, чтобы «представители стран — участниц не произносили речи с трибуны Генассамблеи больше трех минут».

18 февраля 2023 года Бербок, будучи министром иностранных дел Германии, заявила, что ФРГ повернулась на 360 градусов после того, как перестала поддерживать нейтралитет и начала поставлять оружие Киеву. Она добавила, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

