12:54, 19 сентября 2025Спорт

Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

Перешедшая в сборную Франции российская фигуристка Овсянкина снялась топлес
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Алиса Овсянкина и Матвей Самохин

Алиса Овсянкина и Матвей Самохин. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Перешедшая в сборную Франции российская фигуристка Алиса Овсянкина, представляющая танцы на льду, снялась в откровенной фотосессии. Снимки спортсменка опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На двух фотографиях спортсменка предстала топлес. На одном снимке она стоит спиной к камере, а на другом прикрывает грудь рукой. «Угадайте, кто только что стал совершеннолетним? С днем рождения меня!» — написала спортсменка.

О переходе Овсянкиной в сборную Франции стало известно в мае 2024 года. Спортсменка выступала в дуэте с французом Максимилианом Райе, но в марте этого года пара распалась. 19 сентября фигуристке исполнилось 18 лет.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскрыл отношение к смене гражданства российскими фигуристами. По его словам, спортсмен имеет право перейти в другую сборную.

