15:04, 19 сентября 2025

Политолог подвел итоги визита Трампа в Великобританию

Политолог Ткаченко назвал заявления Трампа в Британии дипломатической игрой
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Отношение президента США Дональда Трампа к интересам Великобритании довольно скупое, считает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. В беседе с газетой «Взгляд» политолог подвел итоги встречи американского лидера с британским премьером.

По мнению Ткаченко, обещание Трампа поддерживать мир на Украине после урегулирования конфликта — не что иное, как дипломатическая игра американца. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», — отметил эксперт.

Он добавил, что президент США заинтересован в конфронтации между Россией и Европой лишь в том случае, если от этого будет зарабатывать его страна. Например, если европейские страны выполнят требование Вашингтона и откажутся от российской нефти, это сыграет на руку американским промышленным компаниям.

При этом политолог Вадим Трухачев предложил рассматривать заявления Трампа в Великобритании «через призму культурных различий». «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской это не так: там считается нормой, что называется, "брякнуть" и забыть», — объяснил он.

Дональд Трамп провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции британского политика Чекерс. Там он заявил, что конфликт на Украине может завершиться после снижения стоимости нефти. По его мнению, при таком раскладе у руководства России «не останется иного выбора, кроме как выйти из войны».

