Президент США Дональд Трамп провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции британского политика Чекерс. Американский лидер высказался в том числе об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным, урегулировании конфликта на Украине и введении новых антироссийских санкций.
Политик оценил риск третьей мировой войны
Говоря об украинском кризисе, глава Белого дома заявил, что этот конфликт мог перерасти в третью мировую войну. Сейчас, по мнению американского лидера, эта угроза миновала.
Думаю, что теперь мы не окажемся в этой ситуации. Однако все шло к третьей мировой войне
Политик добавил, что этого конфликта не произошло бы, если бы он был президентом. Он напомнил, что в те четыре года, когда он возглавлял Белый дом в первый свой президентский срок, «этого не происходило и даже близко не было».
Трамп заявил, что Путин подвел его
Американский лидер на пресс-конференции в Великобритании признался, что считал урегулирование украинского кризиса простой задачей, так как он состоит в хороших отношениях с президентом России. Однако достигнуть этой цели оказалось сложнее, чем он предполагал. В связи с этим Трамп заявил, что Путин подвел его.
Путин меня подвел. Действительно подвел
Вместе с тем глава Белого дома отметил, что не считает ошибкой встречу с российским коллегой на Аляске, которая состоялась 15 августа.
Президент США назвал себя обязанным завершить конфликт на Украине
Однако, по словам Трампа, несмотря на сложности, работа по урегулированию украинского конфликта ведется. «Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро появятся для вас хорошие новости», — заявил он.
Американский лидер добавил, что «считает себя обязанным» добиться урегулирования на Украине и разочарован тем, что этого до сих пор не произошло.
Трамп заявлял о своем намерении завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки еще до своего переизбрания на должность президента США. Так, в феврале 2023 года, выступая перед сторонниками, он пообещал в случае победы на выборах немедленно позвонить президентам России и Украины и завершить конфликт. В апреле 2025 года победивший на выборах американский политик назвал шуткой данное заявление. Вместе с тем он заверил, что положит конец боевым действиям на Украине. В январе текущего года он предполагал, что сможет сделать это за полгода.
Трамп назвал возможную причину завершения конфликта
По мнению американского лидера, конфликт на Украине может завершиться после снижения стоимости нефти. Трамп считает, что при таком раскладе у руководства России «не останется иного выбора, кроме как выйти из войны».
Вместе с тем он заявил, что не готов вводить новые антироссийские санкции, пока некоторые европейские страны покупают у Москвы нефть. Это, по словам политика, нечестная игра по отношению к Соединенным Штатам.
«Я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — указал Трамп.