Трамп заявил, что Путин подвел его в ситуации вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции британского политика Чекерс. Американский лидер высказался в том числе об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным, урегулировании конфликта на Украине и введении новых антироссийских санкций.

Политик оценил риск третьей мировой войны

Говоря об украинском кризисе, глава Белого дома заявил, что этот конфликт мог перерасти в третью мировую войну. Сейчас, по мнению американского лидера, эта угроза миновала.

Думаю, что теперь мы не окажемся в этой ситуации. Однако все шло к третьей мировой войне Дональд Трамп президент США

Политик добавил, что этого конфликта не произошло бы, если бы он был президентом. Он напомнил, что в те четыре года, когда он возглавлял Белый дом в первый свой президентский срок, «этого не происходило и даже близко не было».

Трамп заявил, что Путин подвел его

Американский лидер на пресс-конференции в Великобритании признался, что считал урегулирование украинского кризиса простой задачей, так как он состоит в хороших отношениях с президентом России. Однако достигнуть этой цели оказалось сложнее, чем он предполагал. В связи с этим Трамп заявил, что Путин подвел его.

Путин меня подвел. Действительно подвел Дональд Трамп президент США

Вместе с тем глава Белого дома отметил, что не считает ошибкой встречу с российским коллегой на Аляске, которая состоялась 15 августа.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США назвал себя обязанным завершить конфликт на Украине

Однако, по словам Трампа, несмотря на сложности, работа по урегулированию украинского конфликта ведется. «Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро появятся для вас хорошие новости», — заявил он.

Американский лидер добавил, что «считает себя обязанным» добиться урегулирования на Украине и разочарован тем, что этого до сих пор не произошло.

Трамп заявлял о своем намерении завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки еще до своего переизбрания на должность президента США. Так, в феврале 2023 года, выступая перед сторонниками, он пообещал в случае победы на выборах немедленно позвонить президентам России и Украины и завершить конфликт. В апреле 2025 года победивший на выборах американский политик назвал шуткой данное заявление. Вместе с тем он заверил, что положит конец боевым действиям на Украине. В январе текущего года он предполагал, что сможет сделать это за полгода.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Трамп назвал возможную причину завершения конфликта

По мнению американского лидера, конфликт на Украине может завершиться после снижения стоимости нефти. Трамп считает, что при таком раскладе у руководства России «не останется иного выбора, кроме как выйти из войны».

Вместе с тем он заявил, что не готов вводить новые антироссийские санкции, пока некоторые европейские страны покупают у Москвы нефть. Это, по словам политика, нечестная игра по отношению к Соединенным Штатам.

«Я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — указал Трамп.