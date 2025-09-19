Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 19 сентября 2025Мир

Послы трех африканских стран посетили Крым

Делегация послов из Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетила Крым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Делегация послов из трех африканских стран посетила Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский, передает РИА Новости.

Сообщается, что в состав делегации вошли представители Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.

По словам Березовского, цель поездки заключается в изучении экономического и туристического потенциала региона, а также в обсуждении возможных направлений сотрудничества с Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что король Малайзии Султан Ибрагим посетил Казань для того, чтобы поздравить Рустама Минниханова со вступлением в должность главы Республики Татарстан. «И снова здравствуйте! В Казань с визитом прибыл… Король Малайзии султан Ибрагим. Гость поздравил Раиса республики с вступлением в должность», — сказано в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    В Прибалтике российскому посольству направили ноту

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости