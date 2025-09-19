Послы трех африканских стран посетили Крым

Делегация послов из Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетила Крым

Делегация послов из трех африканских стран посетила Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский, передает РИА Новости.

Сообщается, что в состав делегации вошли представители Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.

По словам Березовского, цель поездки заключается в изучении экономического и туристического потенциала региона, а также в обсуждении возможных направлений сотрудничества с Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что король Малайзии Султан Ибрагим посетил Казань для того, чтобы поздравить Рустама Минниханова со вступлением в должность главы Республики Татарстан. «И снова здравствуйте! В Казань с визитом прибыл… Король Малайзии султан Ибрагим. Гость поздравил Раиса республики с вступлением в должность», — сказано в сообщении.