Появились кадры из прифронтового города на ключевом направлении

Появились кадры руин и пожаров в Константиновке

Волонтер проехался по прифронтовому городу Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) и снял разрушения. Кадры его съемки опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видны натянутые вдоль трассы антидроновые сетки и ряды разрушенных зданий. В некоторых местах видны облака дыма, исходящего из горящих построек. По дороге волонтеру встретилась только одна машина.

Ранее появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска находились в Константиновке.

До этого ВСУ стали массово покидать позиции у Константиновки. Российский военнослужащий с позывным Вестер сообщил, что командование украинской армии вынуждено делать это из-за нехватки людей.