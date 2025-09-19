Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 19 сентября 2025Мир

Президент Финляндии призвал учиться у Украины защите от БПЛА

Президент Финляндии Стубб: Европа может поучиться у Украины защите от БПЛА
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Globallookpress.com

Европе есть чему поучиться у Украины в вопросах защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.

Слова политика прозвучали на фоне подготовки к военным учениям «Восточный страж». Стубб отметил, что они являются ответом на инцидент с БПЛА в Польше, к которому, по мнению западных стран, причастна Россия. Маневры начнутся в Румынии и Польше, на юго-восточном фланге НАТО.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    В США раскрыли подробности расследования инцидента с БПЛА в Польше

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости