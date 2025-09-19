Президент Финляндии призвал учиться у Украины защите от БПЛА

Президент Финляндии Стубб: Европа может поучиться у Украины защите от БПЛА

Европе есть чему поучиться у Украины в вопросах защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.

Слова политика прозвучали на фоне подготовки к военным учениям «Восточный страж». Стубб отметил, что они являются ответом на инцидент с БПЛА в Польше, к которому, по мнению западных стран, причастна Россия. Маневры начнутся в Румынии и Польше, на юго-восточном фланге НАТО.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.