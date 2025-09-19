Президент Финляндии заверил в готовности к угрозе атаки дронов

Президент Стубб заявил, что Финляндия достаточно готова к угрозе атаки дронов

Финляндия достаточно готова к угрозе атаки дронов. В этом заявил финский президент Александр Стубб, сообщает Reuters.

Политик отметил готовность финских военных на фоне подготовки к военным учениям «Восточный страж», в которых примут участие солдаты стран НАТО, в том числе Дании, Франции, Великобритании, Германии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации РФ. По ее словам, выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации конфликта голословны, поскольку никаких конкретных доказательств «злого умысла» не приведено.