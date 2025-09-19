Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 19 сентября 2025Мир

Президент Финляндии заверил в готовности к угрозе атаки дронов

Президент Стубб заявил, что Финляндия достаточно готова к угрозе атаки дронов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Финляндия достаточно готова к угрозе атаки дронов. В этом заявил финский президент Александр Стубб, сообщает Reuters.

Политик отметил готовность финских военных на фоне подготовки к военным учениям «Восточный страж», в которых примут участие солдаты стран НАТО, в том числе Дании, Франции, Великобритании, Германии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации РФ. По ее словам, выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации конфликта голословны, поскольку никаких конкретных доказательств «злого умысла» не приведено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости