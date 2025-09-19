Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

Панкратов: Мелания Трамп носит широкую шляпу для защиты от мужа

Первая леди США Мелания Трамп носит широкую шляпу для защиты от мужа, главы Белого дома Дональда Трампа. Выбор элемента гардероба объяснил психолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.

«Речь идет о эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает», — подчеркнул Панкратов.

По его словам, особенно показательными становятся моменты, когда американский лидер пытается продемонстрировать публичную близость.

Ранее Мелания Трамп смутила общественность нарядом во время официального визита в Великобританию.