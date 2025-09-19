Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп носит широкую шляпу для защиты от мужа, главы Белого дома Дональда Трампа. Выбор элемента гардероба объяснил психолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.
«Речь идет о эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает», — подчеркнул Панкратов.
По его словам, особенно показательными становятся моменты, когда американский лидер пытается продемонстрировать публичную близость.
Ранее Мелания Трамп смутила общественность нарядом во время официального визита в Великобританию.