16:54, 19 сентября 2025Россия

Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин подарил школьнику из Крыма собаку. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, Кирилл Пономаренко из поселка Гаспра написал Путину письмо, в котором попросил собаку. «Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне», — рассказал Аксенов.

Он добавил, что мальчик показывает отличные результаты в учебе и активно участвует в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, а также награжден различными грамотами и дипломами.

К посту приложены кадры, на которых школьнику вручают белого шпица.

Ранее стало известно, что Путин также исполнил мечту сестер-курсантов центра «Воин» из Бурятии, которые хотели прыгнуть с парашютом. 19 сентября они совершили самостоятельные прыжки без инструктора с самолета Ан-2 на высоте 900 метров.

