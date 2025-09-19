Россия
16:11, 19 сентября 2025Россия

Путин в День оружейника прибыл в российский город

Президент России Путин прибыл в Пермь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в День оружейника прибыл в Пермь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что глава государства планирует посетить «Мотовилихинские заводы». Там расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла.

Какой-либо другой информации о планах президента на данный момент нет.

Ранее Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Отмечается, что на полигоне проходил основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства появился там в военной форме.

    Все новости