Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 19 сентября 2025Россия

Путин рассказал о связанной с СВО надежде

Путин заявил, что надеется на то, что связанные с СВО события пройдут
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об одной связанной с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине надежде. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, куда он приехал 19 сентября в рамках рабочей поездки в Пермский край.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин рассказал о смене в руководстве России. По его словам, ей станут участники специальной военной операции, которых следует выдвигать на руководящие посты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

    Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

    Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

    Габрелянов купил популярное российское издание

    Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

    Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости