Путин рассказал о связанной с СВО надежде

Путин заявил, что надеется на то, что связанные с СВО события пройдут

Президент России Владимир Путин заявил об одной связанной с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине надежде. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, куда он приехал 19 сентября в рамках рабочей поездки в Пермский край.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин рассказал о смене в руководстве России. По его словам, ей станут участники специальной военной операции, которых следует выдвигать на руководящие посты.