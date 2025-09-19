Раскрыт простой способ повышения качества жизни в пожилом возрасте

MSSE: Силовые упражнения замедляют возрастное ухудшение нервной проводимости

Простые силовые упражнения с сопротивлением могут замедлять возрастное ухудшение нервной проводимости, которое повышает риск падений и травм у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Сиракуз, опубликовавшие результаты в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 18 до 84 лет, которые в течение четырех недель трижды в неделю выполняли упражнения для кистей рук. У пожилых участников после тренировки зафиксировали улучшение скорости нервных сигналов — особенно в так называемых «быстрых» нейронах, которые обычно первыми теряют активность с возрастом.

По словам авторов, реактивация этих нейронов может вернуть силу и скорость мышечных движений, что в реальной жизни снижает вероятность тяжелых падений. Ученые отмечают: регулярные силовые тренировки могут играть ключевую роль в поддержании независимости и качества жизни в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что регулярные занятия йогой снижают воспаление, улучшает память и замедляет возрастное снижение когнитивных функций, снижая риск деменции.