Раскрыто местонахождение находящегося в тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны России

Адвокат Сагач: Экс-замглавы МО Павла Попова вернули из больницы в СИЗО Лефортово

Бывшего замминистра обороны России генерала Павла Попова вернули из московской больницы в СИЗО «Лефортово». Его местонахождение раскрыл ТАСС адвокат Денис Сагач.

По его словам, обвиняемый в коррупции офицер находится в тюремной больнице. У него сохраняется тяжелое состояние здоровья, ему требуется реабилитация после операций, отметил защитник. Тем не менее врачи выписали Попова из московской больницы.

Генерала экстренно госпитализировали в мае после серьезного обострения одного из хронических заболеваний. Медики провели ему две операции по удалению позвонка и межпозвоночного диска. После хирургического вмешательства Попов похудел почти на 40 килограммов. Еще до ареста у экс-замглавы Минобороны диагностировали проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара.

Попов был задержан в августе 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка работать на даче площадью три гектара бесплатно.