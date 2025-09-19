Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:22, 19 сентября 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о панике на Украине из-за российского грузовика

Рогов: Грузовик ВС России с новым тактическим знаком вызвал панику на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Появление на юге Запорожской области грузовика Вооруженных сил (ВС) России с новым тактическим знаком вызвало панику на Украине. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — рассказал Рогов.

По его словам, украинские военные разглядели в тактическом знаке черный квадрат, что восприняли как намек на их дальнейшую судьбу.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» предположил, что новый тактический знак, замеченный на российской военной технике около Бердянска, скорее всего, временный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    Россиянам дали совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов

    Трамп назвал способ положить конец конфликту на Украине

    Рогов рассказал о панике на Украине из-за российского грузовика

    Российский разведчик навел артиллерию на укрытие командиров ВСУ

    Хайди Клум показала снятую с откровенного ракурса фигуру без штанов

    Экс-замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве

    Россиянам назвали способы сделать воду из колодца безопасной для питья

    Трамп назвал неловким поимку Европы за продолжением закупки нефти у России

    Ведущий в никуда пешеходный переход в Москве сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости