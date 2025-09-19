Россия и Лаос начали учения

Совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2025» начались в Лаосе

Торжественное открытие совместных российско-лаосских военных учений «Ларос-2025» прошло в Лаосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между странами и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.

После торжественной части Россия представила статический показ современных образцов вооружения и военной техники — снайперских винтовок, включая новейшие образцы, перспективных роботизированных комплексов, наземных дронов, оснащенные пулеметами, а также легкобронированной техники высокой проходимости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что часть переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле прошла на русском языке.