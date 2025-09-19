Россиян предупредили о разгаре бархатного сезона

Синоптик Вильфанд: На юге европейской России проходит бархатный сезон

На юге европейской части России сейчас в самом разгаре бархатный сезон. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Бархатный сезон — это когда температура воздуха и температура воды становятся примерно одинаковыми. В прошлые выходные, 13 и 14 сентября, температура воздуха в Крыму и Краснодарском крае достигала плюс 30 градусов, напомнил синоптик.

«Сейчас происходит понижение температуры за счет перемещения прохладных воздушных масс с севера. И это приводит к тому, что температура воздуха понижается до 22-25 градусов, а температура воды такая же», — рассказал Вильфанд.

Ранее метеоролог спрогнозировал, что сентябрь в Москве станет одним из самых засушливых в истории. Вильфанд напомнил, что до этого очень засушливый сентябрь случался в 1949 и 1982 годах. Последний подобный первый месяц осени был в 2023 году — тогда за 25 дней не выпало ни капли осадков.