Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 19 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о разгаре бархатного сезона

Синоптик Вильфанд: На юге европейской России проходит бархатный сезон
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На юге европейской части России сейчас в самом разгаре бархатный сезон. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Бархатный сезон — это когда температура воздуха и температура воды становятся примерно одинаковыми. В прошлые выходные, 13 и 14 сентября, температура воздуха в Крыму и Краснодарском крае достигала плюс 30 градусов, напомнил синоптик.

«Сейчас происходит понижение температуры за счет перемещения прохладных воздушных масс с севера. И это приводит к тому, что температура воздуха понижается до 22-25 градусов, а температура воды такая же», — рассказал Вильфанд.

Ранее метеоролог спрогнозировал, что сентябрь в Москве станет одним из самых засушливых в истории. Вильфанд напомнил, что до этого очень засушливый сентябрь случался в 1949 и 1982 годах. Последний подобный первый месяц осени был в 2023 году — тогда за 25 дней не выпало ни капли осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

    Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

    В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

    Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

    В Москве перекроют движение по одной ветке метро

    Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости