Россиян призвали не бояться покупать вторичное жилье

Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья

Россияне часто боятся приобретать недвижимость на вторичном рынке. Среди частых страхов — обременение жилья, ипотека и долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). В разговоре с РИА Новости эксперты призвали покупателей не опасаться долгой истории жилья.

Одним из частых опасений является приобретение приватизированной квартиры, в которой кто-то из бывших жильцов отказался от приватизации и сохранил право пожизненного проживания, рассказала руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики бюро адвокатов «Де-юре» Елена Тимошенко. Такое право может быть заявлено даже после продажи квартиры новому владельцу, что приводит к судебным спорам.

Однако массовая приватизация происходила преимущественно в 90-е годы, и многие потенциальные отказники уже отсутствуют. Сегодня сделки с такими квартирами считаются более прозрачными, особенно после введения в 2025 году новых правил, позволяющих вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о бывших жильцах с правом проживания, добавила партнер «Неделько и партнеры» Марина Клепко.

Другое распространенное обременение — ипотека. В настоящее время это не проблема при покупке, если правильно договориться с банком. Важно проверить также отсутствие арестов на жилье, так как они делают невозможным распоряжение квартирой, советуют эксперты.

Еще один страх — долги за ЖКХ, однако по закону задолженность принадлежит предыдущему собственнику и не переходит к новому. Исключение — долги за капитальный ремонт, уточняет владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков.

Эксперты рекомендуют внимательно изучать документы на квартиру, чтобы выявить возможные риски: наличие отказников от приватизации, скрытых собственников, несовершеннолетних детей, право пожизненного проживания других лиц, аресты и залоги. Заблаговременная проверка снижает вероятность проблем в сделке и после покупки.

В августе вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 0,7 процента, до 122,2 тысячи рублей за квадратный метр по сравнению с июлем. В Московской области и Санкт-Петербурге цены на жилье снизились на 1,9 и 0,5 процента соответственно. Наиболее заметный рост произошел в Севастополе (плюс 3,5 процента), Чебоксарах (3,4 процента) и Перми (3,3 процента).