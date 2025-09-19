Россиянин описал отдых в Центральной Америке словами «мы для этого слишком бедные»

Тревел-блогер побывал в одной стране Центральной Америке и описал отдых в ней словами «мы для этого слишком бедные». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Путешествующий вместе с девушкой россиянин посетил Никарагуа и раскрыл основные траты в этой латиноамериканской стране. Он отметил, что экономил на отелях, так как проживают путешественники прямо в машине. «Это не отдых, где расслабился и трать. Это — выживание в режиме: "Купим сегодня бананы — отложим замену масла на завтра"», — подчеркнул турист.

Самым главным расходом оказался бензин — 154 доллара (12,8 тысячи рублей) за одну заправку. На еду россияне потратили 126 долларов (10,4 тысячи рублей). «Продукты в магазине не прям дешевые. Особенно если хочется не просто рис с яйцом, а хоть немного овощей, фруктов и что-то белковое», — добавил блогер.

При этом траты на визу и въезд на границе составили 41 доллар (3,4 тысячи рублей). А общий двухнедельный расход средств с учетом развлечений, трат на связь и страховку машины вышел в 362 доллара (30,1 тысячи рублей). «Мы справляемся. Но каждый раз, когда смотрим на эти цифры, хочется сказать: "Центральная Америка теперь далеко не самое дешевое направление для путешествий"», — пришел к выводу мужчина.

Ранее россиянин описал валюту в стране Центральной Америки словами «привет от XVI века». Он отметил, что деньги в Никарагуа названы в честь конкистадора-завоевателя.