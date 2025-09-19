Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
4:1
Завершен
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
5:1
Завершен
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
4:1
Завершен
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
2:2
Завершен
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
1:2
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
00:21, 19 сентября 2025Спорт

Российский футболист назвал минусы жизни в Португалии

Футболист «Балтики» Петров вспомнил, как жил в доме без отопления в Португалии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Петров (справа)

Илья Петров (справа). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров назвал минусы жизни в Португалии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист вспомнил, как играл за команду «Униан Лейрия» в 2018 году и жил в доме без отопления, из-за чего ему приходилось спать в куртке. При этом он подчеркнул, что получал удовольствие от игры в футбол и длинных тренировок.

После 2018 года Петров выступал за «Мордовию», «Нефтехимик», «Кубань» и «СКА-Хабаровск». Летом 2024 года хавбек перешел в «Балтику». Он привлекался к играм за молодежную сборную России.

Ранее российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Спортсменка пожаловалась на очень дорогие медицинские услуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    Трамп назвал неловким поимку Европы за продолжением закупки нефти у России

    Ведущий в никуда пешеходный переход в Москве сняли на видео

    Минфин захотел продать изъятые в пользу государства активы

    Женщина рассказала о том свете и спорах с богом после околосмертного опыта

    «Ростех» рассказал о шаге на пути к созданию «Арматы»

    Российский футболист назвал минусы жизни в Португалии

    В Польше заявили о подготовке граждан к войне с Россией

    Популярный диджей назвал отличие москвичей от жителей других городов

    Названа стоимость самой дорогой кладовки в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости