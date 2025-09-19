Российский футболист назвал минусы жизни в Португалии

Футболист «Балтики» Петров вспомнил, как жил в доме без отопления в Португалии

Российский полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров назвал минусы жизни в Португалии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист вспомнил, как играл за команду «Униан Лейрия» в 2018 году и жил в доме без отопления, из-за чего ему приходилось спать в куртке. При этом он подчеркнул, что получал удовольствие от игры в футбол и длинных тренировок.

После 2018 года Петров выступал за «Мордовию», «Нефтехимик», «Кубань» и «СКА-Хабаровск». Летом 2024 года хавбек перешел в «Балтику». Он привлекался к играм за молодежную сборную России.

