Российский «Скат» получил улучшенную камеру

«Калашников»: Беспилотник СКАТ 350М получил улучшенную ИК-камеру
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Разведывательный беспилотник СКАТ 350М, который используют в ходе СВО, получил улучшенную HD-камеру инфракрасного (ИК) спектра с модулем ночного видения. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Российский дрон с новой камерой представили на выставке военной техники в Ижевске. «Новое оборудование предназначено для наблюдения и съемки в условиях низкой освещенности и в ближайшее время будет устанавливаться на серийно выпускаемые БВС (беспилотные воздушные суда — прим. «Ленты ру»)», — говорится в сообщении.

Модуль ночной камеры получил высокочувствительный CMOS-сенсор высокого разрешения, который обеспечивает хорошую детализацию при слабом освещении, и встроенную ИК-подсветку для наблюдения в полной темноте. Новая камера отличается широким углом обзора, который повышает эффективность при наблюдении в ночное время.

СКАТ 350М используют для разведки местности и сопровождения наземных операций. Максимальная длительность полета дрона составляет четыре часа. За каждый вылет беспилотник преодолевает расстояние не менее 240 километров.

В августе стало известно, что СКАТ 350М получил систему «свой-чужой» для идентификации. Оборудование обеспечивает двухстороннюю связь между дронами и диспетчерскими службами для повышения безопасности полетов.

