Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 19 сентября 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о шаге на пути к созданию «Арматы»

«Ростех»: Экспериментальный «Объект 195» стал огромным шагом на пути к «Армате»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экспериментальный танк «Объект 195», который разрабатывали с 1990-х годов, не пошел в серию, но повлиял на создание танка Т-14 «Армата». О значении машины рассказала госкорпорация «Ростех».

В конструкции «Объекта 195» применили необитаемую башню и отдельную бронекапсулу для экипажа. Боекомплект танка вывели за пределы корпуса, что снижало вероятность безвозвратной потери машины. Еще одной особенностью разработки стала механическая трансмиссия с роботизированным управлением.

«Экспериментальный танк "Объект 195" стал огромным шагом вперед на пути к созданию Т-14 "Арматы" — новейшей боевой гусеничной машины Российской армии», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Танк планировали оснастить мощным орудием 2А83 калибра 152 миллиметра со спаренной 30-миллиметровой пушкой. О закрытии проекта разработки «Объекта 195» стало известно в 2010 году.

В июле американское издание 19FortyFive назвало «Армату» самым противоречивым танком в мире. Представленная в 2015 году машина удивила экспертов количеством инноваций, однако за десять лет она не смогла стать массовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    Трамп назвал неловким поимку Европы за продолжением закупки нефти у России

    Ведущий в никуда пешеходный переход в Москве сняли на видео

    Минфин захотел продать изъятые в пользу государства активы

    Женщина рассказала о том свете и спорах с богом после околосмертного опыта

    «Ростех» рассказал о шаге на пути к созданию «Арматы»

    Российский футболист назвал минусы жизни в Португалии

    В Польше заявили о подготовке граждан к войне с Россией

    Популярный диджей назвал отличие москвичей от жителей других городов

    Названа стоимость самой дорогой кладовки в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости