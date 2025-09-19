«Ростех» рассказал о шаге на пути к созданию «Арматы»

«Ростех»: Экспериментальный «Объект 195» стал огромным шагом на пути к «Армате»

Экспериментальный танк «Объект 195», который разрабатывали с 1990-х годов, не пошел в серию, но повлиял на создание танка Т-14 «Армата». О значении машины рассказала госкорпорация «Ростех».

В конструкции «Объекта 195» применили необитаемую башню и отдельную бронекапсулу для экипажа. Боекомплект танка вывели за пределы корпуса, что снижало вероятность безвозвратной потери машины. Еще одной особенностью разработки стала механическая трансмиссия с роботизированным управлением.

«Экспериментальный танк "Объект 195" стал огромным шагом вперед на пути к созданию Т-14 "Арматы" — новейшей боевой гусеничной машины Российской армии», — говорится в публикации.

Танк планировали оснастить мощным орудием 2А83 калибра 152 миллиметра со спаренной 30-миллиметровой пушкой. О закрытии проекта разработки «Объекта 195» стало известно в 2010 году.

В июле американское издание 19FortyFive назвало «Армату» самым противоречивым танком в мире. Представленная в 2015 году машина удивила экспертов количеством инноваций, однако за десять лет она не смогла стать массовой.