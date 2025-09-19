Наука и техника
Совершенствование российской РЭБ доверят отдельному учреждению

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совершенствование российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) доверят отдельному учреждению, которое планируется создать в рамках Минобороны России. Об этом ТАСС сообщили в военном ведомстве.

В рамках новой структуры планируется проводить соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«До последнего времени учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны России», — уточнили в военном ведомстве.

Одной из целей создания нового учреждения под прямым руководством Минобороны РФ называется консолидация усилий в работах по совершенствованию систем РЭБ.

Ранее агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что специалисты из Москвы создали технологию автоматического удержания цели с искусственным интеллектом.

