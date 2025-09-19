Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о причастности Украины к взлому сайта аэропорта Пулково

Shot: Сайт аэропорта Пулково был взломан с Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге был взломан с Украины. О причастности страны к произошедшему сообщает Shot в Telegram.

Издание отмечает, что ресурс взломали около 10:30 по московскому времени. «Первые данные говорят о том, что хакерская атака велась из-за границы. Предварительно, с Украины», — также говорится в сообщении.

Сотрудники компании в разговоре с Shot заявили, что взлом сайта не повлиял на работу аэропорта. Уточняется, что рейсы отправляются и прибывают в штатном режиме.

Ранее 19 сентября стало известно, что сайт Пулково взломали. Представители компании извинились на неудобства перед пассажирами и сообщили, что работают над восстановлением работы ресурса.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я верил в справедливость». Российских фигуристов допустили до квалификации ОИ-2026. Глава ISU назвал причины и упомянул Украину

    МИД Белоруссии вызвал дипломатического работника Польши

    Совершенствование российской РЭБ доверят отдельному учреждению

    ВТБ сообщил о предварительных результатах допэмиссии

    Стало известно о причастности Украины к взлому сайта аэропорта Пулково

    Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

    Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

    Психолог предупредила об опасности слишком близкой дружбы с мамой

    В России объявили о подготовке ответа на возможную агрессию Запада против Калининграда

    Юным российским гимнасткам запретят использовать яркий макияж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости