Стало известно о причастности Украины к взлому сайта аэропорта Пулково

Shot: Сайт аэропорта Пулково был взломан с Украины

Сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге был взломан с Украины. О причастности страны к произошедшему сообщает Shot в Telegram.

Издание отмечает, что ресурс взломали около 10:30 по московскому времени. «Первые данные говорят о том, что хакерская атака велась из-за границы. Предварительно, с Украины», — также говорится в сообщении.

Сотрудники компании в разговоре с Shot заявили, что взлом сайта не повлиял на работу аэропорта. Уточняется, что рейсы отправляются и прибывают в штатном режиме.

Ранее 19 сентября стало известно, что сайт Пулково взломали. Представители компании извинились на неудобства перед пассажирами и сообщили, что работают над восстановлением работы ресурса.