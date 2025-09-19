Стало известно о шокировавшем США секретном проекте СССР

TNI: Советский проект «Зонд-5» напугал США и заставил НАСА ускориться

Советский проект «Зонд-5», в рамках которого СССР отправил к Луне станцию с животными, напугал США и заставил НАСА ускориться. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Брендону Вайхерту.

Автор пишет, что успешная космическая миссия «Зонд-5» в 1968 году побудила НАСА ускорить программу Apollo, что в конечном итоге привело к высадке первого человека на Луну. Вайхерт напомнил, что на борту станции находились две «русские черепахи», которые «стали первыми живыми существами с Земли, облетевшими Луну и благополучно вернувшимися домой».

«После семидневного путешествия 18 сентября [1968 года] космический аппарат пролетел на расстоянии 1990 километров от поверхности Луны, сделав фотографии и телеметрические данные, а затем устремился обратно к Земле», — пишет автор.

По его словам, миссия оказалась успешной, поскольку черепахи потеряли около десяти процентов массы тела, что оказалось значительно меньше ожидаемого. «Этот подвиг без участия экипажа напрямую повлиял на смелое решение отправить Apollo 8 на лунную орбиту всего три месяца спустя, изменив путь пилотируемых космических полетов», — пишет обозреватель.

Вайхерт заметил, что успех миссии «Зонд-5» вызвал шок в США, поскольку мог указывать на отставание Вашингтона от Москвы в подготовке пилотируемого полета на Луну. «Решение было принято: астронавты Фрэнк Борман, Джим Ловелл и Билл Андерс должны были совершить беспилотный полет вокруг Луны», — пишет автор.

Ранее научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый заявил, что Россия до 2036 года планирует запустить к Луне семь космических аппаратов.