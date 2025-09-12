Россия запустит к Луне семь аппаратов

Академик Зеленый: Россия до 2036 года запустит к Луне семь аппаратов

Россия до 2036 года планирует запустить к Луне семь космических аппаратов (КА). Об этом телеканалу «Россия-24» сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый.

«Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», — уточнил ученый.

По его словам, полеты к естественному спутнику Земли начнутся в 2028 году с запуска КА «Луна-26».

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

В мае президент РАН Геннадий Красников заявил, что российская лунная программа начнет финансироваться в 2025 году.