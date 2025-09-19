Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 19 сентября 2025Мир

Стало известно о тяжелых отношениях Байдена и Харрис

Guardian: Отношения Харрис и Байдена на выборах в 2024 году были напряженными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Отношения между бывшим вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Джо Байденом были натянутыми в период президентской кампании 2024 года, ссылаясь на книгу Харрис под названием «107 дней», к которой изданию удалось получить доступ, сообщает газета Guardian.

Согласно изданию, в своей книге Харрис описывает напряженную атмосферу в период президентской кампании. В частности, она вспоминает инцидент сентября 2024 года, когда ей предстояли дебаты в Филадельфии с тогдашним кандидатом Дональдом Трампом.

Перед дебатами ей позвонил Байден, который спросил, когда она вернется в Вашингтон, и сообщил, что его брат общался с «группой влиятельных лиц в Филадельфии».

Как отмечает издание, Харрис далее пишет, что в ходе телефонного разговора Байден продолжал рассказывать о себе и своих недавних дебатах с Трампом. Она выразила раздражение по поводу звонка, заявив, что Байден пытался «переписать историю своих провальных дебатов».

Ранее Харрис и жену экс-президента США Джилл Байден потребовали вызвать в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье Байдена. Отмечается, что все указы о помилованиях, которые были сделаны во время президентства Байдена с помощью автоподписи, являются незаконными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше оценили предложение главы МИД сбивать дроны над Украиной

    Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией

    В российском регионе начался коллапс из-за дождей

    Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

    Трамп допустил шатдаун в США

    Сидящий в тюрьме педофил сумел совратить более 30 детей через интернет

    «Интервидение» пройдет в России уже сегодня. В чем новый конкурс уже превзошел «Евровидение»?

    В МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению

    В небе над Украиной заметили более полусотни дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости