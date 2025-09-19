Стало известно о тяжелых отношениях Байдена и Харрис

Guardian: Отношения Харрис и Байдена на выборах в 2024 году были напряженными

Отношения между бывшим вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Джо Байденом были натянутыми в период президентской кампании 2024 года, ссылаясь на книгу Харрис под названием «107 дней», к которой изданию удалось получить доступ, сообщает газета Guardian.

Согласно изданию, в своей книге Харрис описывает напряженную атмосферу в период президентской кампании. В частности, она вспоминает инцидент сентября 2024 года, когда ей предстояли дебаты в Филадельфии с тогдашним кандидатом Дональдом Трампом.

Перед дебатами ей позвонил Байден, который спросил, когда она вернется в Вашингтон, и сообщил, что его брат общался с «группой влиятельных лиц в Филадельфии».

Как отмечает издание, Харрис далее пишет, что в ходе телефонного разговора Байден продолжал рассказывать о себе и своих недавних дебатах с Трампом. Она выразила раздражение по поводу звонка, заявив, что Байден пытался «переписать историю своих провальных дебатов».

Ранее Харрис и жену экс-президента США Джилл Байден потребовали вызвать в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье Байдена. Отмечается, что все указы о помилованиях, которые были сделаны во время президентства Байдена с помощью автоподписи, являются незаконными.