Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
14:28, 19 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

Тарасова: Петросян грязновато исполнила один из элементов в отборе на ОИ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе в отборе на зимние Олимпийские игры-2026. Об этом сообщает Sport24.

«Она грязновато исполнила один из прыжковых элементов, но ничего ужасного там не было. В остальном, все в ее выступлении было прекрасно», — заявила Тарасова. Она добавила, что у нее нет переживаний по поводу произвольной программы Петросян.

Россиянка выступила в короткой программе ранее 19 сентября. Она получила от судей 68,72 балла и находится на промежуточном первом месте. На данный момент соревнования продолжаются.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
