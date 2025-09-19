Российские фигуристы вернулись на международные турниры спустя 3,5 года

Российская фигуристка выступила на международном турнире впервые с 2022 года

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила в короткой программе на отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка вышла на лед в первой разминке и получила от судей за свой прокат 68,72 балла. Она занимает промежуточное первое место в соревнованиях.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Ранее президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким назвал причины допуска российских фигуристов до участия в квалификации к зимним Олимпийским играм 2026 года. По его словам, организация не хотела подвергать россиян дискриминации на основе паспорта.

Квалификация на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтрального спортсмена, помимо Аделии Петросян, на соревнованиях выступит Петр Гуменник, представляющий мужское одиночное катание.