09:13, 19 сентября 2025Спорт

Президент ISU назвал причины допуска российских фигуристов до квалификации ОИ-2026

Президент ISU Ким: Допустили россиян до ОИ, так как не хотели дискриминации
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким назвал причины допуска российских фигуристов до участия в квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам организация не хотела подвергать россиян дискриминации на основе паспорта. «Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой», — заявил Ким.

Ранее ISU прокомментировал информацию о запрете на разговоры о российских фигуристах на отборе к Олимпиаде. В союзе заявили, что не запрещали отвечать на вопросы о россиянах и белорусах, выступающих в нейтральном статусе.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Аделия Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.

