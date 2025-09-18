ISU прокомментировал запрет на разговоры о российских фигуристах на отборе к Олимпиаде

В ISU не запрещали отвечать на вопросы о россиянах на отборе к Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал информацию о том, что ввел запрет на разговоры о российских фигуристах на отборе к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ISU заявили, что не запрещали отвечать на вопросы о россиянах и белорусах, выступающих в нейтральном статусе. Отмечается, что санкции могли быть введены со стороны японской стороны.

Ранее Юна Нагаока и Сумитада Моригути, представляющие Японию в соревнованиях спортивных пар, заявили, что фигуристам, участвующим в отборе на Олимпиаду, запретили отвечать на вопросы о спортсменах из России. Кто его наложил, они не уточнили.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.