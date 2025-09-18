Спорт
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
15:44, 18 сентября 2025Спорт

Участвующим в отборе на Олимпиаду фигуристам запретили отвечать на вопросы о россиянах

Участвующим в отборе на ОИ фигуристам запретили отвечать на вопросы о россиянах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Фигуристам, участвующим в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года, запретили отвечать на вопросы о спортсменах иp России. Об этом ТАСС сообщили Юна Нагаока и Сумитада Моригути, представляющие Японию в соревнованиях спортивных пар.

В четверг, 18 сентября, спортсменов попросили прокомментировать участие россиян в отборе. В ответ они заявили о запрете. Кто его наложил — они не уточнили.

Ранее член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко высказался о возможном запрете российских флагов на квалификационных соревнованиях фигуристов к Олимпиаде-2026. Он допустил, что такой запрет может быть введен.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.

    Все новости