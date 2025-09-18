Участвующим в отборе на Олимпиаду фигуристам запретили отвечать на вопросы о россиянах

Фигуристам, участвующим в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года, запретили отвечать на вопросы о спортсменах иp России. Об этом ТАСС сообщили Юна Нагаока и Сумитада Моригути, представляющие Японию в соревнованиях спортивных пар.

В четверг, 18 сентября, спортсменов попросили прокомментировать участие россиян в отборе. В ответ они заявили о запрете. Кто его наложил — они не уточнили.

Ранее член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко высказался о возможном запрете российских флагов на квалификационных соревнованиях фигуристов к Олимпиаде-2026. Он допустил, что такой запрет может быть введен.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.