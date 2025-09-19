Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
11:49, 19 сентября 2025СпортЭксклюзив

Тарасова высказалась о шансах российских фигуристов на квалификации ОИ-2026

Тарасова заявила о шансах россиян на призовые места на квалификации к ОИ-2026
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о шансах российских фигуристов на квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что спортсмены не потеряли навыков.

«Сейчас как раз идут соревнования. Наши отбираются. Я считаю, что мы ничего не потеряли. Вы всегда любите до соревнований знать то, что только соревнования могут определить. Если наши спортсмены будут в хорошей форме, то мы всегда будем претендовать на призовые места», — заявила Тарасова.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников из россиян вошли Петр Гуменник и Аделия Петросян. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким объяснил допуск российских фигуристов тем, что организация не хотела подвергать россиян дискриминации на основе паспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

    В России мэр назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице ершиком и поплатился

    Российские военные взяли под контроль «лес призраков»

    Лукашенко предложил решить одну проблему по-военному

    «Нет незаслуженных». Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Назван самый популярный среди сотрудников-зумеров в Москве эмодзи

    Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS

    Российский фондовый рынок упал

    Женщина пережила остановку сердца и рассказала о загробном мире

    На трупе россиянина заметили странную деталь и нашли внутри него куклы вуду для обряда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости