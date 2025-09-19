Тарасова высказалась о шансах российских фигуристов на квалификации ОИ-2026

Тарасова заявила о шансах россиян на призовые места на квалификации к ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о шансах российских фигуристов на квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что спортсмены не потеряли навыков.

«Сейчас как раз идут соревнования. Наши отбираются. Я считаю, что мы ничего не потеряли. Вы всегда любите до соревнований знать то, что только соревнования могут определить. Если наши спортсмены будут в хорошей форме, то мы всегда будем претендовать на призовые места», — заявила Тарасова.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников из россиян вошли Петр Гуменник и Аделия Петросян. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким объяснил допуск российских фигуристов тем, что организация не хотела подвергать россиян дискриминации на основе паспорта.

