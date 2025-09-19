Мир
Украине предрекли крах

Разведчик Шаффер: Украину ожидает крах к концу года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

К январю следующего года Украину ожидает крах. Об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«К январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства», — сказал он.

По словам бывшего разведчика, Россия в нынешнем состоянии способна продолжать сражаться долгое время.

В свою очередь, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки со стороны западных стран. Он напомнил, что, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, год конфликта обходится Киеву в 120 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов долларов придется просить у союзников.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что НАТО не станет прямо участвовать в войне против России. Он объяснил, что внутри альянса слишком много противоречий на этот счет.

