Дело о теракте против генерала Кириллова ужесточили

Следствие добавило новую статью по делу о теракте против генерала Кириллова

Следствие добавило еще одну статью по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом пишет ТАСС.

В окончательной редакции добавили статью 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Изначально Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда военнослужащие вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю. Сначала в деле было четверо фигурантов, однако 8 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение новому фигуранту — 38-летнему уроженцу Украины Андрею Гедзику (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).