В Москве перекроют движение по одной ветке метро

Дептранс: В Москве приостановят движение поездов по части оранжевой ветки метро

В субботу и воскресенье, 27 и 28 сентября, в Москве частично перекроют движение поездов по Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Проезд приостановят на участке от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки». «Закрытие необходимо для строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую», — пояснили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что ремонтные работы назначили на выходные, когда пассажиропоток не такой большой. Москвичам предложили воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, а также другим наземным транспортом.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четыре новые станции метро Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».