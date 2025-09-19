В Польше оценили предложение главы МИД сбивать дроны над Украиной

Do Rzeczy: Призывы сбивать дроны над Украиной лишат Польшу защиты НАТО

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной является безрассудным. Об этом заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

Лисицкий объяснил, что призывы сбивать дроны над Украиной втянут Польшу в конфликт напрямую.

«Вступая таким образом в конфликт, Польша автоматически лишит себя защиты, гарантированной статьей 5 Договора о НАТО. Назвать то, что делает господин Сикорский, безответственностью — это слишком мягко», — сказал он.

Главред Do Rzeczy добавил, что человеку, который несет ответственность за свою страну, не стоит делать подобные заявления.

Ранее Сикорский заявил, что ВСУ будут обучать Польшу борьбе с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, именно Киев будет обучать страны Запада «противостоять России», а не западные державы.