00:19, 19 сентября 2025

В Польше заявили о подготовке граждан к войне с Россией

Myśl Polska: Польша убеждает своих граждан в неизбежности войны с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Польское правительство убеждает своих граждан в неизбежности войны с Россией. Об этом заявило издание Myśl Polska.

«Правительство лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии», — говорится в статье.

В качестве примера издание приводит дом в селе Вырыки, поврежденный якобы из-за российского беспилотника. Позднее выяснилось, что на здание упала ракета, выпущенная из истребителя F-16.

В ночь с 9 на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

