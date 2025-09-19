Россия
В России мать посадила за руль сына-восьмиклассника ночью и сняла поездку на видео

Во Владикавказе мать посадила за руль сына-восьмиклассника в ночное время
Во Владикавказе в Северной Осетии мать посадила за руль сына-восьмиклассника в ночное время и сняла поездку на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На представленных кадрах видно, как несовершеннолетний едет по трассе в темное время суток. Видео россиянка сопроводила песней и подписью «мой мальчик».

Как утверждают «Осторожно, новости», женщина прославилась в Осетии как певица. В своих соцсетях женщина делилась, что у сына возникли проблемы со здоровьем.

Один из жителей Владикавказа в разговоре с Telegram-каналом отметил, что многие горожане, передвигающиеся на автомобилях, отказываются от использования детских кресел.

Ранее сообщалось, что в Тюмени пьяный 16-летний подросток угнал у отца машину, чтобы поехать в магазин, и устроил ДТП.

До этого в Казани 13-летний школьник угнал машину знакомой своей матери, попал в ДТП и добровольно сдался полиции.

