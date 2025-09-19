Экономика
В России предложили запускать отопление поэтапно

Депутат Кошелев: Необходимо перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый зампред комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев заявил, что в России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению депутата, отопление в первую очередь следует подавать старым домам с высокими теплопотерями, а отключать — в современных зданиях. «Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже», — подчеркнул он.

Кошелев считает, что для реализации данного проекта нужно модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что перед отопительным сезоном нужно почистить батареи от грязи и пыли, а также убедиться в их готовности к теплу. Специалист также посоветовал осмотреть радиаторы на наличие возможной ржавчины.

