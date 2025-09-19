Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 19 сентября 2025Наука и техника

В России рассказали о защищающем Т-90М дыме

Специалисты УВЗ: Система постановки дымовой завесы Т-90М выручает в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Система защиты, которая маскирует танки Т-90М «Прорыв» при обнаружении угрозы, доказала свою эффективность в зоне СВО. Об этом рассказали специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) в беседе с «Красной звездой».

Система отстреливает дымовые гранаты при облучении танка лазерными дальномерами управляемого вооружения. Скрытая в клубах дыма машина получает возможность уйти из-под обстрела.

«Знаю, что в ходе СВО наши военнослужащие-танкисты активно задействуют эту возможность. Они нам не единожды рассказывали, что устанавливаемая на танке система постановки завесы не только реально работает, но и выручает в боевой обстановке», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Ранее в сентябре командир танкового взвода группировки войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов рассказал, что в ходе модернизации конструкторы улучшили защищенность Т-90М. Танки получили дополнительные блоки динамической защиты и экраны для защиты от дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости