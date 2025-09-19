В России усомнились в возможности ЕС помочь экономике Финляндии

Эксперт Федоров: Финские власти поверили обещаниям ЕС о помощи финской экономике

Экономика Финляндии пока не справилась с рецессией, и в данный момент продолжает перестройку структуры торговли после разрыва отношений с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил кандидат политических наук и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров.

У Евросоюза возможности финансово поддерживать Хельсинки сейчас нет, считает представитель Финансового университета. «Разрушив торгово-экономические отношения с Россией, страна поверила обещаниям ЕС о помощи финской экономике, в случае необходимости», — заверил собеседник. Спустя три года потребность в такой помощи действительно появилась, но обещания ЕС не были обеспечены ресурсами, заключил он.

Финскую бумагу, молочные продукты и строительные материалы из древесины теперь приходится поставлять не на российский рынок, а на рынки Северной Европы, Азии и США, пояснил эксперт. Сложность, однако, кроется в том, что там им приходится конкурировать с продукцией крупных корпораций, предлагающих более низкие цены, чем финские производители.

«Вдобавок финские предприниматели лишились доходов от российских туристов, приезжавших на несколько дней в соседнюю страну за покупками или для отдыха на лыжных курортах», — констатировал Федоров. Особенно актуальным это было для жителей Санкт-Петербурга.

Ранее о пострадавшей из-за разрыва связей с Россией экономике рассказал финский премьер-министр Петтери Орпо. Из-за закрытия границы страна, по его словам, лишилась десяти миллионов кубометров древесины для лесной промышленности. Приграничные перевозки, торговля и авиасообщение были остановлены, и все это привело к слабому росту финской экономики.

