Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 19 сентября 2025Наука и техника

В России высказались о «паркетных» танках Запада

Специалисты УВЗ: «Паркетные» танки Запада вязнут из-за большой массы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Army / Handout / Reuters

Большинство современных западных танков отличаются посредственной проходимостью, которую обуславливает большая масса. О недостатках иностранных машин высказались специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) в беседе с «Красной звездой».

Собеседник издания по имени Антон отметил, что последняя модификация немецкого Leopard 2 — это неплохая машина. Он подчеркнул, что у танков этого семейства есть опыт боевого применения.

«Все остальные танки иностранного производства мы относим к "паркетным". Просто потому, что, в частности в условиях украинского чернозема, они из-за большой бронемассы просто вязнут. Западные конструкторы попытались укрыться за толстой броней. Но наши средства поражения это не останавливает», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

В июне стало известно, что немецкие военные начали перенимать опыт СВО. Некоторые танки Leopard и боевые машины пехоты Marder бундесвера оснастили решетчатыми «мангалами» для защиты от дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Названы невозможные для замены ИИ 5 профессий

    В России высказались о «паркетных» танках Запада

    В США сообщили об отказе Трампа предоставить военную помощь Тайваню

    Малышева задала интимный вопрос гостю своей передачи и пристыдила его

    В Госдуме назвали опасное последствие продажи алкоголя в сети

    Тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли на глазах ее матери

    Галь Гадот опубликовала фото в купальнике

    Лондон отказался от провокаций против России из-за одного события на Украине

    Мошенники начали обманывать участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости