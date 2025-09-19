Специалисты УВЗ: «Паркетные» танки Запада вязнут из-за большой массы

Большинство современных западных танков отличаются посредственной проходимостью, которую обуславливает большая масса. О недостатках иностранных машин высказались специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) в беседе с «Красной звездой».

Собеседник издания по имени Антон отметил, что последняя модификация немецкого Leopard 2 — это неплохая машина. Он подчеркнул, что у танков этого семейства есть опыт боевого применения.

«Все остальные танки иностранного производства мы относим к "паркетным". Просто потому, что, в частности в условиях украинского чернозема, они из-за большой бронемассы просто вязнут. Западные конструкторы попытались укрыться за толстой броней. Но наши средства поражения это не останавливает», — сказал специалист.

В июне стало известно, что немецкие военные начали перенимать опыт СВО. Некоторые танки Leopard и боевые машины пехоты Marder бундесвера оснастили решетчатыми «мангалами» для защиты от дронов-камикадзе.