В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

В Хабаровском крае школьники сшили 45 пар трусов для бойцов СВО

В Хабаровском крае школьники начали шить трусы для бойцов специальной военной операции (СВО). Глава волонтерского движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова в беседе с Daily Storm отметила, что дети успели изготовить 45 пар нижнего белья.

Россиянка пояснила, что ее 15-летняя дочь очень хотела помогать военным. Девочка стала агитировать своих друзей, вместе они принимали участие в различных акциях для фронта.

Мурашова подчеркнула, что в селе Новый Ургал была организована целая мастерская рукоделия, где делают все для нужд бойцов. К примеру, уже два года там изготавливают сухой душ и игрушки.

Кроме того, школьники решили освоить плетение маскировочных сетей.

До этого бойцы спецоперации записали видеообращение для школьников в День знаний.

Поздравление сопровождал рок-кавер на песню из мультфильма «Бременские музыканты».