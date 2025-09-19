Россия
17:03, 19 сентября 2025Россия

В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

В Хабаровском крае школьники сшили 45 пар трусов для бойцов СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Хабаровском крае школьники начали шить трусы для бойцов специальной военной операции (СВО). Глава волонтерского движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова в беседе с Daily Storm отметила, что дети успели изготовить 45 пар нижнего белья.

Россиянка пояснила, что ее 15-летняя дочь очень хотела помогать военным. Девочка стала агитировать своих друзей, вместе они принимали участие в различных акциях для фронта.

Мурашова подчеркнула, что в селе Новый Ургал была организована целая мастерская рукоделия, где делают все для нужд бойцов. К примеру, уже два года там изготавливают сухой душ и игрушки.

Кроме того, школьники решили освоить плетение маскировочных сетей.

До этого бойцы спецоперации записали видеообращение для школьников в День знаний.

Поздравление сопровождал рок-кавер на песню из мультфильма «Бременские музыканты».

    Все новости