15:32, 19 сентября 2025Ценности

Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

Вещи Miu Miu за 1,4 млн рублей порвались в руках блогера Кея сразу после покупки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @Murky_Chemical891 / Reddit

Американский блогер и манекенщик Уиздом Кей приобрел вещи люксового бренда Miu Miu и пожаловался на качество одежды. Его ролик завирусился в TikTok.

Инфлюэнсер рассказал, что купил в бутике марки джинсовую жилетку на кнопках и трикотажную кофту на молнии за 18 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Сразу после посещения магазина мужчина снял распаковку покупок: на размещенных кадрах видно, что прямо в руках Кея на новой жилетке оторвалась кнопка, а на олимпийке тут же разошлась молния.

После этого бренд в качестве компенсации предложил Кею оформить возврат или заменить вещи. Модель согласился на второй вариант и поделился новой распаковкой, во время которой на жилете вновь сломалась кнопка. «Невероятно», — высказался блогер.

Ранее сестра Майкла Джексона рассказала о лопнувших перед королевой Елизаветой штанах.

